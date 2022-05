Mes compétences :

Organisation de l’équipe (10 techniciens) en rappo

Langue: anglais technique (lecture de documents, p

Sauveteur Secouriste du travail

Logiciels utilisés : GMAO, Excel, Word…

Contrôle des interventions réalisées, propositions

Gestion des stocks de pièces détachés (plus de 40

Suivi des statistiques machines journalières, hebd

Analyse et reporting des actions journalières/hebd

Planification des actions préventives et correctiv

Compagnons bouygues energies services