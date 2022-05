Aujourd'hui, entouré de Florence et d'Arnaud, nous avons ouvert onze magasins, et nous nous projetons sur une accélération de notre développement avec une petite structure complémentaire en terme de métier qui nous permet de construire et d'agencer nos magasins avec un réel plaisir afin de continuer à écrire l'histoire de Zodio.



Mes compétences :

Sécurité incendie

Analyser écouter réfléchir agir