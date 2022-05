Thierry SAMUEL-WEIS

Expert en règlements de sinistres vols "Particuliers" pour les Compagnies d'Assurances.

Je m'engage à :

- Contacter l'assuré le jour même de ma mission

- Prendre rendez-vous dans les plus brefs délais (moins d'une semaine)

- Adresser mon rapport à la Compagnie dans les dix jours qui suivent l'accédit.

L'organisation de mon cabinet est la suivante, trois collaboratrices diplômées.

Notre façon de travailler est principalement est principalement basée sur l'article 9 du Code de Procédure Civile : "Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention" permettant ainsi de mettre à profit mon expérience d'expert en ventes publiques, en évitant tout risque de conflit.



Expert en Meubles, Objets d'Art et Bijoux,

- Expert près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,

- Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Oeuvres d'Art (Paris),

- Expert et Assesseurs près des douanes Françaises

- Expert auprès de l'administration des Domaines,

- Membre de la Chambre des Experts Evaluateurs et des Experts Judiciaires,

- Arbitre près la Chambre Régionale d'Arbitrage,

- Membre de la C.I.D.A.D.E.C., agréée par l'O.N.U.,

- Membre de la confédération Européenne des Experts d'Art,

- Membre des Experts Judiciaires Pénalistes Criminalisticiens près de la Cour d'Appel,

- Expert près l'Office Central de lutte contre le trafic des biens culturels

- Chargé de cours à l'Institut Supérieur de l'Art