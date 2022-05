Thierry SATGE

Ingénieur de formation ,mon parcours professionnel s'est déroulé essentiellement dans l'industrie ,avec une dominannte technique :plastiques et composites.Après quelques années en tant que Responsable BE puis Directeur Commercial ,j'ai exercé des fonctions de Direction Générale ,tant de PME que de groupe multinational.



Après une première expérience dans la Construction Navale ,puis dans le secteur des équipementiers automobiles ,j'ai passé 12 ans dans un groupe allemand,qui constitue l'élément essentiel de mon "background" .J'y ai réellement développé mon esprit d'entreprise ,basé sur une volonté de croissance ..profitable! (EBITDA 20%) ,le sens du client,(l'anticipation de ses besoins ,le service à lui apporter), la compréhension de l'ouverure des marchés et des opportunités qu'offre la mondialisation .

En terme de chiffres :un CA qui évolue de 60 M€ à 230 M€ en 10 ans ,une implantation dans 12 pays en 12 ans.

Expérience complétée par une période de management de transition en Russie ,pour un fond d'investissement Russe ,où je me suis prouvé ma capacité d'adaptation et ma réelle mobilité !Expérience unique à renouveler !

Aujourd'hui ,je mets au profit de mes clients ,cette expérience ,en les accompagnant dans leur stratégie de Développement.

Une conviction:la pérennité des entreprises françaises et européennes réside dans leur capacité à accompagner leurs clients sur les nouvelles zones de marché (pays émergents).QUENTHIAL est LA force d'appoint ,le catalyseur qui leur manque aujourd'hui.



Mes compétences :

Amerique du sud

Asie

BtoB

Chine

Coaching

Conseil

Développement international

Europe

Europe de l'Est

Innovation

International

Management

Management de transition

Packaging

Plastiques

Stratégie

USA