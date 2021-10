Après un vingtaine d'années en SSII, depuis 2003, je travaille en tant qu’indépendant sur des missions de conseil en organisation de Système d’Information et d’Assurance Qualité.



Mes compétences peuvent être proposées dans les domaines suivants :

- CMMI,

- Organisation, Méthodes et Sécurité

- Direction et pilotage de projet (TMA, fusion/migration de SI, intégration de progiciel, développement au forfait)

- Assistance Maîtrise d'Ouvrage.



Voir : https://www.linkedin.com/in/jean-luc-fory-77529918



Mes compétences :

CMMI

Direction de Projet

AMOA

Informatique

UNIX

Oracle

Mercury Quality Center

Merise Methodology

COBOL

Audit

ISO 900X Standard

IBM VisualAge Pacbase

WebLogic Enterprise Application Server

SDM/LINK

Java

Business Objects

WebDoc

UML/OMT

Tierce Maintenance

Sarbanes-Oxley

Quark Dynamic Publishing Solution

PowerBuilder

PVCS

Microsoft Project

Microsoft Office

JCL

Intrusion Detection System

IBM WebSphere

IBM Hardware

DB2

Citrix Winframe

C Programming Language

budgets

Visual Basic

VSAM (Virtual Storage Access Method)

Tuxedo

Sybase

SQLWindows

Paye/Prsi

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Mercury Interactive TestDirector

MVS

ITIL

IMS DL/1

GECSI

GCOS

Delta

Deliver

Consolidations

Centura

CMMi - Capability Maturity Model Integration

CICS/ESA

CA-IDMS

Artemis