Thierry SAULNIER

Responsable du déploiement et du packaging logiciel (conception & télédistribution),

Gestion de parc de 2500 Hosts (via LANDesk).

Sécurité postes Client :

Serveur GHOST mis en place en 2003 (abandon en 2010 au profit d'ADK)

Serveur WSUS mis en place en 2007

Serveur centralisé Kaspersky mis en place en 2010 (abandon de la plate-forme F-Secure)





Industrialisation des postes de travail :

Windows IMaging (depuis 2010).



Administrateur du Domaine, Citrix, Exchange, WSUS, Kaspersky

Mise en place de "recovery tools" ( pour infogérants ).





- Septembre 2011 : Finalisation d'une Image WIM pour Windows 7 unique pour l'ensemble du parc (2500 hosts)

Déploiement automatisé (via LAN via Winpe Customisé sur clé usb) avec intégration suite bureautique & Antivirus (+ softs divers)







- Mars 2012 : modification du principe de déploiement Windows 7 x64.

Mise en place d'une méthode de recovery système (à l'instar des OEM):

3 Partitions sont créées : Restore, Système, Datas.



- Septembre 2012 :

Mise en place d'un serveur PXE pour redescente d'Image(s) automatisée(s) (XP ou Seven).

Installation scriptée d'O.S (avec formatage inclus) distante & 100% automatisée via Landesk ( sur machine existante au parc ) de l' image Wim universelle XP , de l'image Windows 7, d'un simple clic.



- Janvier 2013 :

Déploiement silencieux & distant Suite Bureautique (MS) sur package obsolète (2000,2003).

Réinjection automatique des PST (archives Outlook) & NK2 (auto-complétion). entièrement scripté en Powershell.









Mes compétences :

Industrialisation de la production

Ingénieur poste de travail

Certification Microsoft

LANDesk Management

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

PowerShell

Active Directory

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows Server Update Services

Bug Tracking System

Hyper-V

Microsoft Windows 10

VMware

Windows Server