Thierry SAURAY

Parce qu'il est actuel de se définir sous forme de slogan,j'aime me présenter comme promoteur de solutions énergétiques performantes a destination du bâtiment.

Chaque jour,j'agis avec l'ambition de vous aider à optimiser les e,jeux économiques et écologiques de vos projets.

Fort d'une conscience environnementale affirmée,je retire mes satisfactions dans le partage de mes compétences et expériences au profit de tous les partenaires qui me font confiance.

Fait pour s'entendre,je vous dit a très bientôt,pour échanges,conseils ou fructueuse collaboration.