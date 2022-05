Thierry SORET

Passionné de musique depuis mon plus jeune âge, mon unique objectif était de réaliser de la musique à l'image.



15 ans de DJ-ing et de création musicale au sein de groupes rock m'amenèrent tout naturellement à Paris pour concrétiser mes envies de réussite professionnelle.

Paris où je participe depuis plus de 25 ans à la création de productions sonores diverses dans le monde de la publicité ou du disque. J'ai à mon actif la réalisation sonore de plus d'une centaine de spots publicitaires TV, mais aussi d'habillages d'émissions TV, réalisations d'événements ou de spectacles vivants.



Chasseur de tendance, j'offre mes compétences aux entreprises désireuses d'orienter leurs stratégies au delà des limites imposées par les institutions. Mes expériences professionnelles nombreuses et variées ont développé chez moi une solide connaissance du monde de l'entreprise, de la gouvernance et de son environnement. Une de mes dernières mission m' a permis de contribuer à l'attribution du prix stratégie RH Hudson Figaro 2012 pour la Française des jeux grâce à un réaménagement global de tous ses sites.







Mes compétences :

Consulting

Communication

Production audiovisuelle

Stratégie de communication

Immobilier d'entreprise

Ressources humaines

Communication interne

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Conduite du changement