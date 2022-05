Thierry SAVATIER

Gérant, TSR Consulting



TSR Consulting est une société de conseil spécialisée en intelligence économique, management interculturel et commerce international.



Produits ou services :



Conseil et formation en intelligence économique, management interculturel et commerce international pour les PME/PMI et les groupes multinationaux.



Enseignement : Intervenant extérieur (intelligence économique, management interculturel): Université de Nantes (IAE, Ecole Polytechnique), Université Lyon 3 (IAE), Université de Poitiers (IAE), Université de Lille (IAE), Ecole des Mines (Nantes), Sup de Co (La Rochelle, Saint-Etienne),ISAAP (Rochefort), ESCA (Casablanca, Maroc)



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Commerce international

Competitive Intelligence

Cross cultural

Cross cultural management

cultural management

Export

Exportation

Intelligence économique

International

International business

Management

Management interculturel

Microsoft Business Intelligence

Relations interculturelles

Veille

Veille technologique