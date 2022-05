Thierry SCARFI

Près de 25 années en Développement et en Management de projets Immobiliers dans des secteurs et des domaines des plus variés:



- de l'Etude à la Réalisation

- de la Maîtrise d'Oeuvre à la Maîtrise d'Ouvrage

- en Chef d'Orchestre d'opérations.



Chaque projet constitue une expérience unique, exemplaire, quelque soit l'envergure ou la complexité.

Il s'agit toujours d'une formidable aventure humaine, d'un travail d'équipe unissant des compétences complémentaires et des énergies créatives.



QUELS SONT VOS PROJETS ?????



Mes compétences :

construction

expertise

technique

Maîtrise d'ouvrage

Conseil