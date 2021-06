Thierry SCHARFF

Issu du monde informatique en 1985 (Association pour la communication l'information et l'informatique) . Mon parcours professionnel a évolué pour devenir plus créatif et me permettre aujourd'hui de proposer mes services aussi bien dans la conception de sites internet que dans la publication et la rédaction. J'ai publié un memo sur l'huile d'olive. Je suis souvent consulté par les journalistes qui veulent écrire des articles sur le monde oléicole.

En 1995 j'ai participé à la Création au développement et à la gestion de franchises Micro-informatique au sein du réseau de franchisés VOBIS.



Mes compétences :

Graphiste

Développeur

Informatique

Autodidacte

Web