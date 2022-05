Thierry SCHAWANN

Une expérience riche de la vente en B to B dans un environnement concurrentiel, rompu à des négociations avec des responsables de haut niveau (DAF, DSI, DRH), capable de gérer un cycle de vente jusqu’à la conclusion (en moyenne six mois), une bonne connaissance du monde des progiciels Ressources Humaines sont pour moi des gages de réussite.



Motivé et passionné par les produits informatiques à forte valeur ajoutée, dynamique et tenace dans mes processus de vente, rigoureux et organisé dans mon travail, autonome et disponible dans mes actions, un grand nombre d’éléments permettant d’apporter beaucoup de la valeur ajoutée à mon expérience professionnelle.



Depuis 2011, j'ai associé ma passion de la vente à l'encadrement commercial.



Mes compétences :

Entretiens annuels

Ressources Humaines

Outsourcing

SIRH

GPEC

AMOA SI

Gestion des talents

Formation continue

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Grands comptes

ERP