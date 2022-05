Thierry SCHNEIDER

Depuis sa création en 1996, CAD’indus se positionne sur le marché de l’ingénierie technique et de sous-traitance CAO/DAO auprès de sociétés industrielles et de collectivités locales.

L'entreprise emploie 9 personnes dont une majorité de dessinateurs industriels.



Le développement de produits en CAO est complété par le Prototypage Rapide avec des technologies de type Impression 3D, Frittage de Poudre et duplication silicone.



