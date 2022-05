Thierry SCHWAB

PROJET PROFESSIONNEL:



Animation (gestion et management) d’une structure commerciale avec une dimension industrielle (Production, R&D) et caractérisée comme suit :

* Marché B to B,

* Business model reposant sur une offre avec des produits, des services et dispositifs de maintenance associés,

* Gestion d’appels d’offres internationaux, complexes - marchés privés et publics,

* Relations commerciales internationales via des appels d’offres ou des réseaux de distribution/agent,

Gestion des projets lourds, complexes, transversaux et avec un contenu technologique,

* Secteurs de prédilection : équipements à fort contenu technique : expérience des secteurs aéronautique et maritime, avec élargissement souhaité à d’autres secteurs comme l’énergie, le matériel de transport, le BTP,



COMPETENCES:

* Management d’une BU : en charge du PNL, gestion et reporting financiers, appréhension des enjeux marketing et commerciaux, maitrise des aspects production/R&D et du cadre réglementaire.

* Maîtrise des mécanismes B to B, des appels d’offre complexe et des services aux entreprises.

* Aptitude à évoluer dans un environnement technique, double formation ingénieur / MBA.

* Expériences de management d’équipes multiculturelles et multi sites y compris en situation de changement (Intégration de filiale, LBO, réorganisation groupe, filialisation, …).

* Homme de terrain et de contact – Sens du résultat – Dimension internationale.



Mes compétences :

Direction générale