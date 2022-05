Thierry SCHWAB

En 2000, nous avons fait un choix de changement de vie en famille et avons créé un tourisme différent à l'Ile Maurice.

C'est à dire un peu l'opposé de ce qui se pratique en général. Mon but est de faire de "l'anti tourisme de masse de rigueur".

pour cela j'ai acheté un voilier de 13m50 en 1998 et l'ai convoyé avec des équipiers succéssifs de Pornic à l'Ile Maurice. 3 mois de mer, une aventure fantastique, enrichissante et humaine.

Depuis 2000 avec ce bateau, je n'embarque à la journée que 6/7 pers. afin de faire partager ma passion de voile en initiant ceux qui le désirent (lecture des cartes marine, différentes manoeuvres et la façon optimum de barrer un voilier).

Aller dans des endroits magnifiques loin des catamarans bondés, de faire de bellesplongées en apnée ou en bouteilles (avec moniteur à bord)un bbq est à bord pour déguster du marlin grillé agrémenté de légumes frais en salade. (évidment apéritf et dessert vin Sud africain et bières etc..) voir le site :Array et son livre d'or.

Croisières à la carte 24 h ou plusieurs jours en mer, dîner aux chandelles à bord etc etc...

Nous faisons également chambre d'hôtes chez nous à Trou aux Biches, pour 2 pers. endroit super calme dans la verdure et à 3 mn de la mer en voiture.

Table d'hôtes gastronomiques, Yann mon beau fils, un passionné de cuisine des îles vous fera des mets hors du commun.



