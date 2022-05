Thierry SECHER

Principales missions :

* Responsable de la gestion et de l'administration du réseau des Agents Généraux – 1200 agences

* Définition et application de la politique d'implantation et de réorganisation des points de vente

* Décentralisation de la fonction sur des entités régionales / Audit contrôle des délégations de pouvoirs

* Encadrement d'un service de 7 personnes

* MOA de projets informatiques et conception / maintenance d'outils informatiques bureautiques



Mes compétences :

Administration

Assurance

Assurances

Gestion de reseau