Thierry SÉCHET

Après une formation orientée chimie, j'ai occupé plusieurs postes "techniques".

De 2002 à 2012, j'étais en charge des achats et de l'approvisionnement chez un fabricant de circuits imprimés.

Cette fonction m'a permis de multiplier les contacts avec des fournisseurs, de découvrir et de m'approprier des sujets techniques dans le cadre d'investissements ... fonction passionnante qui réserve des défis chaque jours !

Depuis 2013, j'ai intégré le service client; fonction toute aussi intéressante que les achats.

Customer is the king ...



Mes compétences :

Négociation

Achats

Logistique