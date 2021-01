Hervé DU ROSTU

Mes expériences professionnelles de manager d'unités opérationnelles m’ont permises, entre autres, d’apprendre et de développer des compétences:



- en relations Clients, au travers du développement des contrats, réseaux et des partenariats;

- organisationnelles et managériales (management des hommes / management de l'optimisation opérationnelle);

- en développement commercial sur des cycles longs;

- des compétences budgétaires.





Les valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur sont :



- le sens de la personne (au sein des organisations et de la société civile),

- le sens fort du service Client; par la proximité, le relationnel, la qualité du service apporté à nos Clients

- le développement durable, dans ses dimensions environnementale, économique et social/sociétal;



Mes compétences :

Environnement

Management

Lobbying

Développement durable

Développement commercial/Satisfaction clients

Relations Client

Réseau