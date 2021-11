Laurent LAKOMSKI

Bonjour et bienvenue sur mon profil.

Vous pourrez découvrir ci-dessous l'ensemble de mes formations et expériences.

Dun tempérament ouvert et à l'écoute des autres, je cherche à développer, dans chacun de mes postes, un environnement professionnel et enthousiaste.

Fort de mes valeurs personnelles, je suis guidé par mon envie d'améliorer et de développer l'entreprise à laquelle j'appartiens.

Grâce à ma formation et mes expériences, j'ai développé un ensemble de compétences me permettant de m'adapter rapidement.

J'apporte une vision globale de l'entreprise et une expertise polyvalente.

De formation juridique, j'ai renforcé mes connaissances managériales au sein du master 2 - administration des entreprises.

Commercial :

Dans chaque expérience, j'ai considéré mon poste en tant que commercial car il faut vendre son activité en interne et en externe. En interne, auprès des autres services. Par exemple en tant que juriste chez Adheo, il faut savoir se vendre auprès de ses clients mais également auprès des comptables pour qu'ils deviennent des prescripteurs.

Puis, mes activités réellement commerciales chez Adeno, Rb créations et Ancr'est. Responsable d'activités chez Adeno, en attaquant un marché fort concurrentiel, sur le transport de malades.

Poste de chargé de clientèle chez Rb créations en accompagnant les clients et en décelant leurs besoins.

Chez Ancrest, développement commercial sur le marché existant avec une lutte importante avec les concurrents étrangers, qui étaient absents du marché lorsque je suis arrivé. Donc mise en place de politique plus agressive et de présence commerciale.

Mes aptitudes d'écoute et mes formations sur la gestion du silence me permettent de déceler et répondre aux besoins exprimés et cachés de mes clients.

Financier et comptable :

Ma formation ainsi que mes expériences mont permis d'acquérir les compétences nécessaires. De la saisie comptable chez Adares et d'autres structures à l'analyse de bilan, et la mise en place de stratégie chez Ancrest. De l'analyse financière à la stratégie économique chez Adeno.

Fort d'un esprit mathématique, l'analyse des chiffres est une seconde nature.

Juridique :

Ma formation juridique et mes expériences en tant que juriste (Antares et Adheo 109) mont permis de développer mes compétences. Si à ce jour, j'ai besoin d'une actualisation de mes connaissances pour un poste de conseil à proprement parler, je reste imprégné par la culture et les notions juridiques. Je suis ainsi toujours en veille afin de protéger la structure, et même l'optimiser juridiquement et fiscalement.

L'esprit logique qui me guide en même temps que l'esprit juridique m'amène à une critique constructive permanente. Il ne faut jamais s'arrêter à la première impression.



Management :

Ma formation à l'IAE et mes expériences chez Adeno et Ancr'est mont donné l'opportunité de mettre en oeuvre mes compétences dans le but d'instaurer une management serein et ouvert. J'ai ainsi mis au profit les notions acquises lors de mes études ainsi que mes aptitudes d'écoute et d'empathie.

La gestion des hommes et des femmes doit être personnelle. Et elle doit surtout savoir s'adapter et anticiper le besoin des équipes tout en gardant le but fixé : concilier la rentabilité de l'entreprise et le bien-être des personnes.

Économique :

Et surtout dans mes derniers postes. Chez Adeno, jai établi puis mis en place la stratégie sur le marché. Chez Ancrest, j'ai mis en place un outil de gestion des coûts de production. Ainsi l'entreprise a pu connaître le coût de fabrication de l'ensemble de ses produits et la marge réelle sur chaque vente. Jai pu dès lors ajuster les prix à la hausse et à la baisse selon les marchés spécifiques.

Tous mes postes mont permis de développer mon expérience de la gestion économique. Chacun de mes emplois ont été des centres de profits à rentabiliser.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Laurent LAKOMSKI

laurentlakomski@gmail.com



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Réactivité

Gestion financière

Comptabilité

Gestion de la clientèle

Analyse des besoins

Ouverture d'esprit

Gestion des ressources humaines

Gestion de centre de profits

Mise en place d'outils de marketing

Gestion des coûts de production

Pack Office

Empathie

Analyse juridique

Production

Organisation de la structure

Management d'équipe

Marketing

Analyse financière

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet