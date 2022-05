Thierry SERFATY

Docteur en médecine en 1994, j'ai exercé la médecine en libéral puis en hospitalier, pour me consacrer ensuitr à la communication, la formation et l'information sanitaire (santé publique, santé et environnement).

Depuis 2015, j'exerce la fonction de médecin coordonnateur en EHPAD et, depuis 2016, celle de directeur médical au sein du groupe dont l'EHPAD fait partie.

je suis titulaire du DU de géronto-psychiatrie et suis le cursus de Capacité de Gériatrie à Paris VI.



Je me réserve également du temps pour l'écriture romanesque.

www.elianderson.info



Mes compétences :

Communication

Conseil

Consultant

Écrivain

Édition

Médecin

Médecine

Romancier

Santé

Scénariste

Ecriture

Scénario

Santé publique

Formation

Environnement

Cinéma

formateur

Sanitaire et social

EHPAD

Gériatrie