Thierry SERMOT

Ecouter, comprendre, conseiller, dessiner et réaliser sont les ingrédients principaux de notre savoir-faire.

Nos réalisations sont uniques et personnalisées par nos architectes pour répondre à vos souhaits et vos besoins.

Nous réalisons principalement des maisons individuelles aux normes BBC/RT 2012. Sur demande nous répondons aux projets de cabinets médicaux, locaux professionnels, programme groupé, agrandissements, etc.

Notre équipe vous accompagne dans l'intégralité de votre projet : recherche foncière, étude du terrain, étude de financement personnalisé, élaboration des plans, permis de construire, réalisation de votre construction au meilleur prix.

Sélectionné par l'organisme « Maisons de Qualité »*, BATI SUD a saisi cette opportunité pour garantir, à ses porteurs de projet comme à ses clients, son savoir-faire et ses réalisations. Soumis à un audit rigoureux, tout le personnel de l'entreprise a eu à cœur d'obtenir ce label.

Objectif numéro 1 : répondre aux critères imposés par la charte en matière de qualité et de conformité :

Respect de la norme d'installation électrique

Certification de l'installation électrique

la qualité de la construction,

la qualité du service après livraison,

la conformité juridique,

la conformité financière.

Objectif numéro 2 : faire mener une enquête de satisfaction auprès des clients livrés par BATI SUD.

Le 4 novembre 2013, BATI SUD a obtenu le label « Maisons de Qualité ».

Avec une moyenne de 9 clients sur 10 satisfaits, l'entreprise se positionne aujourd'hui parmi les constructeurs de maisons individuelles offrant un engagement et une qualité reconnue.

Depuis toujours, BATI SUD s'engage à maintenir un niveau de maîtrise globale : nos équipes suivent régulièrement des formations leur permettant de rester à la pointe des nouvelles normes et des innovations.

Nous assurer que vos envies, votre budget et la qualité de votre projet soient respectés, établir une relation de confiance pour qu'au final, la construction de votre maison soit une réussite, c'est notre engagement.

* Créée en 1993 à l'initiative d'associations familiales et de consommateurs, l'Association "Maisons de Qualité" regroupe des partenaires privés et institutionnels comme l'A.D.I.L 33 (Association Départemental d'Information sur le logement)."Maisons de Qualité" est garante d'une charte de qualité. Son cahier des charges évolue régulièrement en fonction de la réglementation, des normes, des innovations techniques, des attentes des consommateurs et de nouveaux enjeux sociétaux comme le développement durable.



