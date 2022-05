Thierry SEVELIN

TECHNIQUE :

- Plasturgie : Injection haute cadence mono empreinte de conteneur en PP parois fine

Injection matière PP, PS, ABS, SAN...multi-empreinte en mono & bi-matière

Injection/soufflage flaconnage PET

- Assemblage par goupillage & soudure ultra son ; parachevement : Tampographie, sérigraphie, marquage à chaud

- Maintenance : électrique BT, pneumatique, hydraulique

- Développement de packs plastique pour le cosmétique : de la conception par CAO/DAO TopSolid à la validation en production en passant par le suivi des moulistes et réalisation des essais.



PRODUCTION :

- Planification des productions

- Suivi quotidien des performances

- Mise en place de procédure pour une optimisation de l'outil de production



MANAGEMENT :

- Gestion d'un site de 35 personnes

- Suivi des formations

- Animation réunions techniques





Après mon BTS en Mécanique et Automatisme Industriel, j'ai intégré l'atelier injection/soufflage PET aux verreries de Courval en 1994 sur un poste de technicien régleur. Cette année là, l'atelier est transféré à Beaugency (45)sous le nom de POCHET INOAC. En 1996, j'ai pris le poste de responsable de l'atelier d'injection jusqu'en 2007 (fermeture de l'atelier).

De octobre 2007 à février 2011,j'ai occupé le poste de responsable de site chez SOPARCO (fabricant de pots de fleur en plastique)dans leur usine de CHAINGY prés d'Orléans. En plus de la gestion des équipes, mes principales missions étaient l'élaboration du planning de production et le suivi/contrôle des performances. Également, en collaboration du responsable logistique du groupe,je gérai les stocks et animait l'équipe expédition.

Aujourd'hui, je suis en charge du développement et de la mise au point des nouveaux produits, de la conception à la validation en production chez AIRCOS Ardon.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Maintenance

Plasturgie

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

TopSolid

Cyclade