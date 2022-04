Gilles SEVELIN

Avec une expérience de plus de 30 ans au sein du nucléaire civil, je propose mes services d'appui à la conception de système de management pour la certification d'entreprise employant du personnel exposé aux rayonnements ionisants en INB. J'assure également les audits internes . Ayant créé 2 organismes de formation et en dirigé 2 autres, je propose également mon appui à la certification d'organisme de formation. Vous aidez à obtenir votre certification, c'est mon métier. Par ailleurs je suis auditeur tierce partie et personne compétente en radioprotection .



Mes compétences :

Formateur domaine nucleaire

Auditeur systeme

Créateur Entreprise

Nucléaire