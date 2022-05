Thierry SIMON

Je suis préparateur en pharmacie depuis 1988. J'ai travaillé en pharmacie d'officine et en pharmacie hospitalière. Je recherche actuellement un poste en pharmacie hospitalière ou en clinique.(Région lyonnaise ) Je désire faire la formation de préparateur en pharmacie hospitalière proposée par l'IPIL à Lyon. Lors de mes derniers remplacements ,mon travail consistait à préparer les commandes des services en médicaments (globale et nominale et dispositifs médicaux), réceptionner, contrôler et ranger les commandes des différents laboratoires, exécuter les préparations magistrales, enregistrer les bons de commande des services sur l'informatique, ainsi que les bons de toxique sur l'ordonnancier, préparer les commandes nominales (piluliers),retirer les périmés des rayons, classer les bons de commandes)



Mes compétences :

Consciencieux

Méticuleux

ponctuel

RIGOUREUX