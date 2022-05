Thierry SIMON

Après plus de 20 ans dans un groupe international de distribution BtoB, j'ai décidé de créer mon agence d'emploi en franchise.

J'ai fait ce choix car il permet à nos clients de profiter de la disponibilité et de la réactivité d'une entreprise locale indépendante tout en bénéficiant de la puissance et des outils d'un grand groupe national.

J'ai choisi Temporis pour les valeurs humaines de son concept et pour sa modernité qui en font un acteur unique de notre marché.

Temporis, c'est "l'emploi nouvelle génération"



Mes compétences :

Stratégie commerciale