Ingénieur d'affaires, au sein du groupe SEGULA Technologies, j'assure le développement commercial de l'agence de Belfort .



Ferroviaire, SEGULA possède les compétences pour accompagner ses clients dans le développement de leurs projets de matériels roulants, de signalisation et d’infrastructures ferroviaires.



Énergie, SEGULA est présent aux cotés des grands donneurs d'ordres industriels des énergies nucléaires, thermiques et renouvelables, de l’étude jusqu’à l'installation et la maintenance des unités de production.



Industries et Procédés, composées d'experts, d'ingénieurs et de techniciens pluridisciplinaires, nos équipes accompagnent leurs clients dans la conception, l’optimisation, la réalisation ou le transfert de leurs installations et équipements industriels.



thierry.simon@segula.fr 0612851473

www.segula.fr





Mes compétences :

Management

Recrutement

Gestion de projet

Gestion grands comptes

Coaching

Relation client

Développement commercial