Thierry SINGHOFF

Fort d’une expérience de quinze années en informatique, j’ai travaillé dans des secteurs variés (sécurité civile, défense, santé, administration municipale, logistique, commerce de détail, banques, propriété intellectuelle et restauration).



J’ai commencé comme programmeur et ai évolué vers l'architecture organique et l’analyse fonctionnelle, j’ai été pigiste et consultant et je suis actuellement chargé de projet où je me sers de mes connaissances en Agilité et de mon expérience passée pour mieux atteindre les objectifs que l’on me fixe. Mon parcours m’a permis de développer des compétences dans la gestion de projet, l’analyse, la méthodologie, les bases de données et la programmation. J’ai aussi occupé des postes de formateur et eu la chance d’encadrer tant des ressources senior (en tant que chargé de projet) que des ressources junior (mentorat et stages).



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL