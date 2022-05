Thierry SION

Cabinet de 2 associés et 14 collaborateurs



orientation du développement du cabinet:



- conseil en restructuration d'entreprises en difficultés

- analyse des prix de revient par la méthode ABC

- analyse financière et évaluation d'entreprises



établissement de business plan - mise en place de tableaux de bord - audit d'acquisition, audit contractuel



constitution de société pour nos clients



intervention sur des missions de commissariat aux comptes et de conseil



Mes compétences :

Audit

Commissariat aux comptes

Expertise comptable

Organisation