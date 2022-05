Je mets au service d'une nouvelle équipe, mes 20 ans d'expérience professionnelle dans la prestation aux entreprises au sein d'une société leader sur son marché .

Chez FRAIKIN j'ai occupé divers postes très complémentaires et formateurs, dont notamment : Ingénieur Commercial, Chef des Ventes , Directeur de Succursale , Ingénieur Grands Comptes , Directeur de Région .

J'ai également participé au lancement de projets innovants : création d'un plate-forme de gestion opérationnelle d'un client national et la mise en place puis l'animation d'un nouveau marché à conquérir, celui des Marchés Publics .

J'ai la conviction que le savoir faire que j'ai acquis durant ces années,en matière de prospection, de négociation , de concrétisation de contrats et de fidélisation de clients, me servira pour ce nouveau challenge professionnel .

Le sens du service et la recherche de la qualité m'ont toujours animés.







Thierry SITRUK / 0679459793



Mes compétences :

Marchés publics

Document Unique