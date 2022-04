Bonjour

Plus de vingt ans d’expérience opérationnelle et fonctionnelle, de management de BU et de force commerciale, une action terrain permanente, une rigueur et un souci de la qualité du service client sont mes principales qualités.



Mes Compétences Managériales:

• Piloter une Equipe Commerciale

• Diriger une BU

• Gérer le Changement

• Piloter un Projet

• Gérer le Crédit Client



Compétences Commerciales

• Développer le CA

• Développer les Marges

• Piloter les Comptes Clefs

• Créer un Réseau de Distribution



Je suis à votre disposition.

Cordialement

Georges VILLIERS



Mes compétences :

Management

Négociation

Développement commercial