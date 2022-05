Thierry SOLER

Ingénieur Génie Electrique de formation, je suis premièrement intervenu durant quelques années en tant qu’Ingénieur Etudes et Développements au sein de diverses sociétés oeuvrant principalement dans le secteur industriel.

Ensuite, j’ai intégré, en tant que Chef de Service, une société d’ingénierie et de construction spécialisée dans l’étude, la réalisation et la mise en service d’unités de production clé en main dans le secteur pétrochimique. Pendant neuf années, j’ai eu la satisfaction d'occuper cette fonction, de mener à bien plusieurs projets d’envergure et de mettre à l’épreuve mon sens des affaires et du management.

C'est en 1999 que j'ai rejoint la région Rhône-Alpes pour Cap Gemini, puis Getronics/APX comme Directeur Technique de la Business Line Application Services.

A ce jour, j'interviens en tant que Directeur des Opérations au sein de l'agence Lyonnaise du Groupe Norsys, une SSII pour le moins atypique.



Mes compétences :

Ecoute