Thierry SOLER

COMPETENCES ET EXPERIENCE d'INGESYM



Société experte en solutions mécaniques, Ingesym met son savoir-faire et ses compétences au service des laboratoires, des centre de recherches, des bureaux d'études et des sociétés industriels de haute technologie.



Ingesym a été fondée par deux professionnels qui totalisent 20 ans d’expérience en étude et conduite de projets dans le domaine des ensembles mécaniques.

Ils ont collaboré sur de nombreux projets au sein d’ entreprises high-tech mettant en œuvre différentes techniques: laser, optique (vis, duv, ...), vide, pression, électronique. etc ...



POLYVALENCE d'INGESYM

Ingesym intervient entre autre auprès de concepteurs de produits, de bureaux d’études, de laboratoires et de centres de recherche.



Ingesym propose, avec ses partenaires, une prestation partielle ou globale incluant, au choix :

étude -- design -- appel d'offre-- sélection de sous-traitants -- suivi de fabrication de prototypes ou de préséries-- aide à la certification ...



De la rédaction du cahier des charges à la réalisation

Identification et analyse du besoin.

Aide à la rédaction ou établissement du cahier des charges.

Avant-projet: études de la faisabilité technique et financière.

Conduite et réalisation d'études: conception et dimensionnement.

Consultations, évaluations, choix des fournisseurs et sous-traitants.

Analyse technique et budgétaire des offres.

Assistance à la fabrication et coordination des travaux.

Aide au montage, à la mise au point et transfert de compétences.

Prospection pour externalisation d'activité ...





SOLUTIONS ET MAITRISE

Ingesym intervient dans la conduite complète ou partielle de projet en mesure d’assurer une prestation globale.

Notre équipe est capable de gérer des environnements complexes, elle est à même de prendre en charge la conception, l’étude et la réalisation de vos systèmes mécaniques.





Équipement sous pression



Suivi de fabrication de systèmes soumis à la directive européenne des équipements sous pression.

Rédaction du dossier constructeur et suivi de la conformité avec l'organisme notifié.



Enceintes à vide

Conception sur cahier des charges et fabrication de systèmes sous vide et ultravide.

ex: déplacement sous vide et cryostat.





Table de déplacement 2 et 3 axes

Développement de systèmes de déplacement et de positionnement.

Motorisation pas à pas, brushless, piézo ou linéaire

Course de 16mm a 3100mm.

Dynamique et charge embarquée variables.

Structure profilé aluminium et/ou granit, céramique.

Environnement salle blanche.





Spectromètre



En partenariat avec un expert en optique: prise en charge de la conception mécanique du système.



Fourniture de l'ensemble : mécanique, optique, motorisation et carterisation.





Intégration de moteurs couples



Fourniture de blocs motorisés pour différentes applications:



banc d'essai de matériel aéronautique



entrainement de turbine.





Altimètre



Dans une entreprise sans bureaux d'études, constitution d'une équipe projet afin de développer un altimètre de poignet pour les forces spéciales.





Isolation vibratoire



Étude, réalisation et installation au CNRS d'une plateforme pour isoler un microscope des vibrations basses fréquences à partir de 3Hz.



Mes compétences :

Achats techniques

Contrôle de gestion

Gestion de projet