Thierry SOLER

Apres 25 année de marine nationale en tant que mécanicien naval et formateur en hydraulique et installation frigorifique,je suis parti pour connaitre de nouvelles expériences,après un an d'intérim en tant que préparateur de maintenance pour les installations portuaires (grues portuaires et routieres,bateaux porte,compresseur HP et BP,station de pompage des bassins) pour l'entreprise DCNS de toulon,je suis de nouveau libre et prêt a m'investire dans une nouvelle entreprise.J'ai des connaissance multitechnique (diesel,compresseur,hydraulique,froid)et l'habitude de gerer du personnel.



Mes compétences :

Hydraulique

Sécurité incendie

mecanique industriel

Formateur

Chiffrage

Preparation de chantier

Froid

Management