Thierry Solis

Bonjour,

J'exerce les fonctions de Responsable d'exploitation au sein de notre enseigne DECATHLON sur une plateforme logistique régional.



Je souhaiterais aujourd’hui poursuivre mon projet à la Direction d'un entrepôt logistique en province (idéalement Bretagne ou Pays de Loire) où je puisse développer mes différentes compétences :

- Direction d'une plateforme et Encadrement de responsables logistiques et équipes opérationnelles ;

- Contrôle et suivi préventif et curatif des maintenances du site et de la sécurité du bâtiment ;

- Animation des prestataires techniques ;

- Formation , coaching et sensibilisation des équipes sur la sécurité du site ;

- Animation des instances représentatives du personnel (IRP) ;

- Management et développement d’équipes ;

- Animation de l’approvisionnement d'une marque/enseigne et politique de développement

- Optimisation et gestion d'un centre de profit ;

- Création, développement de nouveaux concepts et méthodes de travail dans l'environnement e-commerce ou en relation ;



Mes réussites professionnelles viennent de mon engagement quotidien, ma volonté d'obtenir et mon rythme de travail soutenu :

Animation fonctionnel et hiérarchique du personnel sur l'ensemble des éléments sécurité (lot incendie, exploitation, formation) ;

Tenue des budgets exploitation maintenance avec 80 000 euros renégociés en 2016 ;

Suivi et Animation des prestataires maintenance ;

Régularisation administrative de mon entrepôt avec dossier validé par la DREAL ;

coaching de mon équipe dans l'esprit de libération des métiers opérationnels ;

mise en avant de mon esprit lean permettant de simplifier nos process ;

interlocuteur logistique de la zone de chalandise parisienne pour l'approvisionnement vers nos magasins des opérations commerciales, implantations, soldes et autres grands événements commerciaux ;

animation d'équipes conséquentes ( > 30 personnes) avec l'amélioration de la productivité de 4 à 6 % par an et le maintien du taux de démarque ( < 0.06% pour un stock valorisé hebdomadairement à 5 530 000 euros) ;

...



Fort d'une expérience de plus de 10 ans en direction logistique, je coache plusieurs équipes opérationnelles et conforte mon métier de solides connaissances techniques sur l'exploitation d'un site logistique, la gestion et pilotage de flux, les budgets d'un entrepôt.



Mon énergie quotidienne, mon adaptabilité, mes qualités relationnelles, mon sens du service client et ma culture du résultat m'ont permis d'atteindre mes objectifs et mener à bout et avec succès chaque projet.



Je vous propose donc mes compétences, mon expérience et mon enthousiasme pour contribuer au développement et à la réussite de votre entreprise.



Je suis à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Thierry Solis

06 61 47 80 38

thierry.solis@decathlon.com



Mes compétences :

Management opérationnel

Sécurité incendie

Gestion du personnel

Microsoft Office

Lean management

Recrutement

Pilotage d'activité

Animation d'équipe

Traction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

manage la performance

Budgets & Budgeting

Contract Management