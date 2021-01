Thierry SORGNARD

Je suis consultant informatique senior freelance. J'adore la nouveauté, la variété et la technique; tout en appréciant découvrir ce qui se fait hors de mon champ d'expertise.

Principale conséquence positive, je suis polyvalent dans mes fonctions et dans les domaines d'interventions.



Les sujets sur lesquels j'interviens en ce moment :

- véhicules connectés, mobiles

- système d'hypervision multicanal sur un des plus importants SI d'Europe



Mes interventions:

- mise en place du projet, des méthodes,

- le pilotage,

- les expertises techniques, architecture,

- développements,

- industrialisation.



Cultures : agiles, traditionnelles, offshore,...

Technologies : mobile, M2M, Web Services, Web, digital signage, JEE, ...

domaines : banque, mutuelle, institutionnel, mode, automobile, énergie, transport,...















Mes compétences :

Android

Offshore

OSGI

Spring

TDD

Ecommerce

Scrum

JBoss

MongoDB

Oracle

WCS

JAVA

Eclipse RCP

REST

PhoneGap

Bluetooth

Calabash

Cucumber

MQTT

FitNesse

Ruby

Python

Web