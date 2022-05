Thierry SOUBAIGNE

Chargé de projet sur l'outil SAP BI4 :

- innovation SAP BI4 : betatesteur en mai 2010, programme RampUP en novembre 2010, mise en place architecture SAP BI4 en 2012

- migration BO XI R2 vers SAP BI4

- support et formation des utilisateurs (ateliers)

- études sur les nouveaux outils dans le cadre de POC (Proof Of Concept) communs AF/KL : outils OLAP, utilisation de SAP/BW, BI Mobile (y compris Explorer), intégration BFC conso/SAP BI4, prototypage de solutions BI avec les métiers, étude SPSS vs SAS, mise en place de la gestion des métadonnées (Information Steward), projet sous SAS/Java, ...

- membre de la Commission BO au sein de l'USF : groupes de travail sur évolutions Webi et Administration





Mes compétences :

SAS Enterprise Guide

SAS Base

SAP BO XI R2

SAP BI4

Teradata

Sql server 2008

Analysis Services

Crystal reports

Oracle 10g

Informatica PowerCenter 8.6.1

Dashboards

Qlikview

SPSS Modeler