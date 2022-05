Thierry SOURISSEAU

Chef de projet du groupe VALANTUR composé de 4 sociétés, 5 sites et 180 salariés.



Le groupe VALANTUR usine de pièces mécanique de précision pour les secteurs d'activités de l'aéronautique, de l'armement, de l'électromécanique et du médical.



Je suis le chef de projet ERP pour la migration de nos ERP actuels (CEGIDPMI et CLIPPER) en SAP By Design. Au projet SAP By design, j'ai ajouté un logiciel d'ordonnancement sous contraintes s'appelant ORTEMS ainsi que la GMAO



Je mène des projets structurants comme l'amélioration de la communication entre les sites du groupe. Mise en place d'un VPN, de liaison entre les standards de chaque site et d'un système visiophonie.



Je définie l'harmonisation des systèmes qualité. Je représente la direction lors des audits client et les audits de certification ISO 9001 et EN9100.











Mes compétences :

SAP Business By Design

Auditeur interne/ fournisseur / client

Norme ISO 9001

Norme ISO/TS 16949

Gestion de projet