Thierry SOUSTRE

Conseil spécialiste en commercialisation

J'interviens à 4 niveaux dans les entreprises

- Au niveau de la Direction Commerciale

Du diagnostic à la refonte de la politique commerciale

en passant par la marque et la charte graphique ...

- Au niveau de l’Encadrement Commercial

De l’organisation commerciale au management,

en passant par le recrutement, le suivi et le coaching des commerciaux ...

- Au niveau des Commerciaux

De la formation des commerciaux à la prospection terrain ...

- Et enfin au niveau du Client

De l’enquête de satisfaction, à la prospection téléphonique

En passant par le marketing direct courrier ou mail ...

Parlons-en, nous avons tant à nous dire ...

www.thierrysoustre-consultant.fr



Mes compétences :

Direction générale

Techniques de commercialisation

Stratégie commerciale

Diagnostic commercial

Diagnostic de l'équipe commerciale

Management commercial

Commercialisation

Administration des ventes

Vente B2B

Techniques de vente

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Développement commercial