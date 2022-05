Thierry SPEITEL

Je suis le fondateur et proprietaire du tour operator "TS LOISIRS" dont le siège social se trouve à Sigolsheim. Nous sommes spécialisés dans les séjours des grandes villes européennes (Amsterdam - Luxembourg - Bruxelles - Londres - Barcelone - Berlin - Budapest - Prague - Vienne - Lisbonne - Rome - Naples - Venise - Copenhague etc....) , dans l'organisation des séjours à thèmes tout comme les grands évenements (Fête des lumières à Lyon - Braderie de Lille - Carnaval de Venise - St Patrick - Fête de la bière de Munich etc...).

Contactez nous pour vos voyages ou séminaires au 03 89 78 00 79

Je suis aussi le maire de Sigolsheim depuis 2001 et le V président de la communautée de la Vallée de Kaysersberg.



Mes compétences :

Politique

Tourisme