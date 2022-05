Thierry SREDIC

15 ans d'expériences dans l'ingénierie et la gestion de projet dans la formation, la recherche et le conseil.

11 ans consultant indépendant auprés des PME/TPE comme accompagnateur en stratégie et développement.



J'anime aujourd'hui, au sein de SOLIANZ, un réseau d'une cinquantaine de conseillers en prévisions de trésorerie et pilotage d'entreprises autour d'une offre innovante dédiée aux dirigeants de PME

Ce réseau national permet de répondre à des besoins de franchises, de marques, de filières professionnelles et d'investisseurs.



Mes compétences :

Étude de marché

Formateur

Accompagnement à la création d'entreprise

Audit organisationnel

Organisation d'évènements

Développement commercial

Accompagnement au changement

Trésorerie