Présentation de l’entreprise

SC PROJECT, société par actions simplifiée à

associé unique (SASU) est en activité depuis

moins d'une année, Samia CHERADI, est la

présidente de l'entreprise.

Située à CLICHY (92110), elle est spécialisée

dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études

techniques (Dessin bâtiment et traitement des

plans, Conseils et suggestion d'aménagements

intérieur et extérieur. Chargé d’étude SIG,

Cartographie et Géomatique).

SC PROJECT répondre à toutes vos attentes de la

plus simple à la plus complexe.

Dynamique, passionnée et impliquée, la société

consacrera toute son énergie pour vous satisfaire.

Grâce à ces diverses expériences et connaissances

dans le domaine de l’architecture, la cartographie

et l’aménagement, nous allierons notre

professionnalisme et notre savoir-faire pour

s’impliquer et vous offrir une prestation de

qualité.

Notre objectif à long terme est d’assurer une

continuité et un accompagnement personnalisé

tout au long de votre projet et d’entamer une

collaboration durable et agréable.

Nous réalisons pour vous les prestations

suivantes :

Dessin bâtiment et traitement des plans,

Conseils et suggestion d'aménagements

intérieur et extérieur

Professionnels :

✓ Montage du dossier de permis de

construire et autres demandes

✓ Insertion dans le site du projet (insertions

paysagères)

✓ Réalisation de plans et détails techniques

d'exécution

✓ Relevés métriques sur site

✓ Etats des lieux graphiques complets des

bâtiments

✓ Documents d'avant-projets

✓ Plans de consultation des entreprises

✓ Plans de recollement

✓ Images de synthèse d'aménagements

intérieur ou extérieur

✓ Plans de vente et bilan des surfaces

✓ Documents commerciaux

✓ Rapidité d’exécution

Particuliers :

✓ Réalisations de votre dossier de permis de

construire

✓ Réalisation des plans de travaux divers

(aménagement terrain, extension,

déclaration préalable, etc.)

✓ Possibilité de relevé terrain ou bâtiment

existant

✓ Une aide pour vos démarches, des

conseils

✓ Permis de construire clés en mains

(relevés, plans de permis, documents

administratifs, suivi, plans de permis,

insertion dans le site, notice paysagère)

Chargé d’étude SIG, Cartographie et

Géomatique

Nous sommes capables d'intervenir dans

différents domaines : agriculture, marketing,

transport, énergies renouvelables..., tel que

l’aménagement du territoire, Urbanisme :

cadastre, PLU, SCOT, cartes communales,

servitudes d'utilité publique... et les réseaux :

cartographie du linéaire et tous les

renseignements nécessaires.

Récupération des plans existants

✓ Numérisation des documents

d'urbanisme (POS, PLU, Cartes

Communales) selon le cahier des charges

✓ Géoréférencement et vectorisation de

cartes et plans papier (exemple : cadastre

napoléonien, plans de récolement

"réseaux")

✓ Digitalisation par photo-interprétation

(points, lignes, surfaces)

✓ Intégration de plans DAO : import de

plans DAO sous SIG (DXF, DWG...)

Cartographie sous SIG

✓ Réalisation tout type des cartes dans le

respect de la sémiologie graphique et

analyses spatiales

✓ Modélisation 3D : un Modèle

Numérique de Terrain (MNT)

✓ Structuration de la base de données

✓ Intégration des données

✓ Requêtes

✓ Catalogage (inventaire), métadonnées



Mes compétences :

Electrocardiogram

Autocad

ArcGIS

SQL

Quantum Gis

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MapInfo

Internet

CAPA

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Microsoft Access