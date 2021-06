Thierry SUDAN

Bonjour,



J'ai pendant plus de 10 ans travailler dans le domaine de l'informatique, grâce à une remise en question il y a quelques années, et le souhait et la volonté de changé, j'ai découvert des outils me permettant d'avancer sur moi de façon sereine.



Aujourd'hui, je transmets et utilise ses outils au quotidien.



En quoi cela consiste: Dans votre vie, vous dialoguer inconsciemment avec les autres et votre environnement, vous vous mettez dans des situations de vie, parfois de façon répéter, vous avez une vie qui ne vous correspond peut-être pas totalement. Je regarde ce qui n'est pas en accord avec vous-même, vous sollicite à regarder en vous, trouver les solutions en vous. Je vous accompagne, valide et vous permets d'intégrer votre nouvelle vision en douceur et avec légèreté. J'officie dans ma société Bulles d'Esprit (http://www.viadeo.com/v/company/bulles-d-esprit/).



N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de projet

Gestion de la relation client