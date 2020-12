Thierry SULEIMAN

A mon goût, La Technologie Novatrice doit être mise aux services de tous.

Voici déjà quelques années que je travaille en solo dans mes propres laboratoires sur un projet de conception d'un nouveau moteur électrique. La particularité de ce moteur est de fonctionner sans avoir besoin de le connecter sur une source d'énergie extérieure. On le qualifie d'auto-alimenté.



J'ai parcouru différentes Régions en France pour rencontrer des personnes variées dans le cadre de création d'entreprises Innovantes. Chaque nouvelle rencontre était un désastre par rapport à sa précédente. Je n'ai pas lâché prise, espérant tomber sur des Talents. Et croyez moi que ce n'est pas facile ;-)



Souvent, un entretien ne durait pas plus de dix minutes... pour me permettre d'entendre: "... où sont vos plans... sans plans, on peut pas vous financer..." ... et je vous dirai pas tout....



Oh.. my God!!! "La naïveté n'a pas d'âge ni de frontières". J'ai constaté maintes fois que ces personnes sont heureuses. ...



Merci de m'avoir lu.



Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

Electrotechnique

Maintenance

Amélioration continue

Gestion de projet

Electronique