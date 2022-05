Thierry TABARIN

Experienced Financial Systems & Business Projects Controller - ERP

Business Partner, Team spirit, reliable, flexible, result & Customer oriented, hands-on approach



Internal Control, ERP & decision making tool documentation & Roll-out, Change Management, training support

Monthly P&L Reporting, Revenues & COS breakdown, Manufacturing, OPEX, CAPEX, Business Performance Analysis, KPIs, Planning-Budget & LE, Variances, recommendations,

Liaising with Finance and non Finance Functions - Uphold decision making process as well as the tools (ERP, ad-hoc report)

Foster cross functional relationship to enhance the performance and the Budget process through comments and recommandations

Diagnostics – Pharma – Automotive – Chemistry - Electronics













Grâce à ma vision globale de Business et Financial Controller dans différents secteurs d'activité j'ai eu l'opportunité de renforcer mes expertises en comptabilité, finance, contrôle et audit. En tant que Business Partner dans des organisations commerciales et industrielles de tailles différentes, j'ai également été amené à mettre en place des processus et des outils de gestion en adéquation avec les attentes des opérationnels tout en étant garant des outils de pilotage et d'aide à la décision (KPI, reporting, Balanced scorecard).

Ma flexibilité, mon autonomie et mon engagement m'ont permis de relever de nombreux défis (mise en place d'ERP) et de participer à de nombreux projets transverses sur la performance du SAV ou des unités de production au travers d'inducteurs spécifiques au pilotage de ces activités.

Membre du comité de pilotage, ma contribution à la performance de l'entreprise se conjugue également avec un soutien et une participation active aux différents choix stratégiques au delà de l'environnement comptable et financier.



Mes compétences :

Ski

Anglais

Vendor Due Diligence

Contrôle de gestion industiel

SAP