Thierry TACHOUZIN

Nos références vont de l'industrie aux monuments historiques (Tour Eiffel, Centrales Nucléaires, Invalides, Hôpital de Monaco, Pic du Midi).



En France, UTC Fire & Security est représenté au travers de deux marques fortes:



Sicli, le leader français des extincteurs, et Chubb Sécurité, leader dans le domaine de la sécurité.



Chubb Sécurité est en France le numéro un sur son domaine d’activité : l’Offre Globale de la Sécurité.

Les métiers de Chubb Sécurité sont la détection et protection incendie et la sûreté-malveillance (le contrôle d’accès, la détection d’intrusion, la vidéosurveillance). Nos compétences s'appliquent également à la télésurveillance, le centre d’appels et la sauvegarde de données informatiques.

A travers ses équipes, composées de 1.400 professionnels, Chubb Sécurité rassemble un « plateau technique » complet, proposant tous les systèmes et les services nécessaires à la sécurité d’une industrie, d’une entreprise, d’un établissement recevant du public ou d’une résidence particulière.



Chubb Sécurité intervient sur son marché à travers ses deux branches d’activités, spécialisées par métiers :

- Détection et protection incendie : Chubb Sécurité conçoit, installe et maintient des gammes complètes de détection et d'extinction incendie,

- Sûreté-Malveillance et Télésurveillance: Chubb Sécurité propose des solutions totalement compatibles et interactives en contrôle d'accès, détection d'intrusion et vidéosurveillance permettant de protéger des locaux contre tout acte de malveillance. Avec sa filiale Vigitel, le groupe Chubb complète son offre en permettant de télésurveiller des installations grâce à deux PC de télésurveillance et ainsi de réagir dans les plus brefs délais.



