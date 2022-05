Thierry TAILLEZ

Je recherche un poste de chef de projet / chargé de mission afin de réaliser des projets en lien avec les milieux naturels. Je souhaite apporter des solutions concrètes et adaptées aux problématiques complexes qu'amènent les activités réalisées sur ou à proximité des espaces naturels (accueil du public, voies de communication, activités humaines diverses,...).



Je viens tout juste d'achever un Mastère Spécialisé d'Eco-conseiller à l'INSA de Strasbourg afin d'acquérir de nouvelles compétences généralistes sur les domaines du Développement Durable et de l'environnement incluant les aspects liés à la réglementation, les modes de communication,…



Après plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique (côté client puis SSII), passant tour à tour de Chef de projet à Manager d'équipes, j'ai décidé de donner une orientation plus "durable" à ma carrière. Cette formation vient compléter mes compétences déjà acquises de par mon activité professionnelle et les nombreux stages naturalistes que j'ai suivi.



