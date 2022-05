Patrice COUSTY

IT Architect



J'ai débuté ma carrière dans l'informatique en 1994 comme développeur en assembleur sur microcontrôleur. J’ai ensuite rejoint une entreprise en tant que responsable d’exploitation pour relever un énorme challenge : construire le système d’information (réseau Ethernet, firewall, switch-routeur, domaine NT4, migration AS436-AS400, réseau UNIX, migration ERP & EDI, sécurité …).



Ma collaboration avec IBM a commencé en tant qu’Ingénieur Système au sein du département Strategic Outsourcing. Je suis devenu Team leader de l’équipe support niveau 3 pour nos clients utilisant des technologies Microsoft, en gérant une équipe internationale de 20 personnes.



Je suis maintenant Architecte de compte pour nos clients. Mon rôle consiste à connaitre le contrat d’infogérance, assurer la cohérence de l'architecture du client dans le périmètre du contrat, maintenir le plan d’évolution technique, concevoir des solutions pour répondre aux besoins client, définir les projets de transformation et les évolutions majeures, assurer le support aux projets sur les dépendances techniques , les décisions d’architecture et les solutions proposées, s’impliquer avec les équipes de gouvernance et de production sur l’analyse des problèmes de production critiques ou récurrents (incidents, performances, respect des SLA…) pour aider au dépannage et proposer des améliorations.



Je travaille également avec l’Engagement en tant que Technical Solution Architect pour répondre aux RFP et RFI. Je conçois l’architecture en fonction des besoins fonctionnels et non fonctionnels, et je chiffre le cout de la solution en termes de matériel, logiciel et services (Hosting datacenter, serveurs, stockage, sauvegarde, archivage, monitoring, pilotage, Helpdesk, réseau, applications, administration, gouvernance….)







Mes compétences :

Infogérance

Managed Services

Production informatique

Architecture Infrastructure informatique

Solutions Collaboratives

Technologies Microsoft

Cloud Computing

Virtualisation

Haute disponibilité

Mobilité

Disaster Recovery

Gestion de projet

ITIL

Serveurs