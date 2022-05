Thierry TALLET

25 ans d'expérience dans la distribution spécialisée.

J'ai travaillé dans de nombreuses structures et dans de nombreux postes à responsabilités.

Je connais bien le terrain et le contact client (responsable de rayon, directeur de magasins...).

Je n'oublie donc jamais que ce sont nos clients qui nous font vivre; la constante recherche de l'efficacité commerciale et économique ne peut donc se passer d'un sens aigu du service et de la satisfaction des consommateurs.



Mes compétences :

Client service

COMMERCE

Marketing

Vente

Management

Entreprenariat

Distribution

Direction générale

Développement commercial

Gestion