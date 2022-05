Thierry TAROUX

•création de la fonction Ressources Humaines

•animation d'un réseau de 35 établissements médico-sociaux et sanitaires et l’accompagnement de leur directeur

•gestion des emplois et des compétences

•négociation collective : une trentaine d'accords 35h négociés - NAO

•mise en place d'un statut collectif unique (CCN 51) et négocation avec les instances syndicales nationales

•reprise d’établissements, fermeture d’établissements

•gestion des conflits sociaux

•mise en place des comités d'établissements et d'un comité central d'entreprise,

•recrutements

•élaboration et gestion du plan du formation

•réorganisation de l’administration du personnel : mise en place du logiciel de paie, des tableaux de bord et de reporting

•gestion de la masse salariale

•management de l’équipe RH (13 pers.)

•procédures disciplinaires et contentieuses

•veille juridique



Conseiller prud'homal(employeur) section encadrement à Saverne



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation