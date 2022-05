Thierry TERREC

Commercial Agence et Chargé d’Affaire Télécom (TIC)



Depuis 1989 : Au sein d’un grand groupe dans le domaine des Télécoms

1988- DUT Génie Electrique Option Electronique (Rennes)

1986- BAC C

2003-2011 INEO Infracom Suez Commercial Agence



Chargé de développer l’activité Télécoms et Vidéosurveillance (Vidéo Protection)Urbaine auprès des Collectivités Locales

Réponses aux Appels d’Offre et Montages de Dossiers Techniques

Développement de la Clientèle et Suivi et de nouvelles Activités dans le domaine des différentes Technologies de l’Information et de la Communication.

Veille Technologique et Commerciale afin de suivre des nouvelles Opportunités pour le groupe



Nous sommes depuis un des acteurs majeur en Ile De France dans les domaines de la Vidéosurveillance Urbaine et de déploiement de Réseaux Fibres Optiques type Groupement Fermé d’Utilisateur . Des succès dus à la prise en compte en Amont des Opportunités de ces Marchés qui se sont avérés Porteurs.



1999-2002 RSI Chargé d’Opérations



Études et Réalisations de Réseaux de Télécommunications

Déploiement d’Infrastructures Réseaux Fibres Optiques

Depuis les Démarches administratives jusqu’à la Facturation Client

Coordination des Entreprises Sous Traitantes , Suivis de Chantiers , Conseil Clientèle

Suivis jusqu’à la Facturation.



De belles réalisations Technicos Financières qui nous ont permis de faire progresser significativement notre Chiffre d’Affaire et de satisfaire aussi bien nos Clients Opérateurs que les Gestionnaires Locaux.



1996-1999 Entreprise Industrielle Chef de Projet Principal



Etude de Conception de Réseaux Câblés pour le compte d’Opérateurs dits « Alternatifs »

Depuis les Relevés Terrains jusqu’aux Négociations d’Autorisations d’Installations sur quelques villes comme Fécamp (76) ,Melun (77), Ecully (69) …

Optimisation des Réseaux négociés Clefs en Mains



Responsable d’une équipe de Chefs de Projets de dessinateurs et Métreurs il s’agissait de concevoir des réseaux à l’échelle de la Ville en prenant en compte les Cahiers des Charges Techniques mais aussi les contraintes Terrains et des acteurs Locaux.



1991-1995 Entreprise Industrielle Responsable Service Documentation



Responsable du Service Documentation Finale et Études de Complément de Réseaux (15 Personnes environs)

Gestion au quotidien du Personnel

Développement en Partenariat avec le Client Principal France Télécom d’un système Documentaire adapté aux Problèmes de Maintenance







1989-1990 Entreprise Industrielle Concepteur Réseau



Conception de Réseaux Câblés de Télévision dans le cadre du plan câble sur des Communes d’Ile De France



Dans le cadre d’un Projet d’ampleur Nationale nous avons su nous rendre incontournable grâce à notre implication Humaine et à nos réponses adaptées à la taille de celui ci .J’ai eu l’occasion de faire coïncider l’étude aux demandes des équipes terrains en améliorant la communication entre elles.



Mes compétences :

Fibre optique

NTIC

Télécommunications

Développement commercial

Vente

BTP

Réseau

Négociation

Management